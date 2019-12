Kabinet wist: kopen aandelen Air France-KLM niet volgens regels

"Het ministerie bevestigt dat over de aankoop adviezen zijn aangevraagd bij verschillende afdelingen van het departement, ook over het aankooptraject."



En er was in zijn geheel geen voorkennis!



Die KLM-AF aandeleninkoop stonk al van alle kanten, en dan nu het ook met voorbedachte raden het aan de laars lappen van de regels. Voorbeeldfunctie.



Die VVD is zo schizofreen als de pest, eerst privatiseren (Annemarie Jorritsma) en dan weer nationaliseren (Rutte).



KLM-AF valt echt niet onder duurzaam, sterker nog, luchtvaart is zowat de laatste tak van sport waar dat kan. Wanneer ik boer of bouwvakker was zou ik toch eerst maar eens naar Schiphol gaan om te demonstreren, desnoods samen met Greenpeace, want dat is blijkbaar de achilleshiel van de politiek.