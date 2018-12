Franse zendmasten Altice in nieuw bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Kabel- en telecommaatschappij Altice Europe en investeerder KKR brengen de Franse zendmasten onder in het nieuwe bedrijf Hivory. KKR nam eerder dit jaar bijna de helft van de zendmasten van Altice in Frankrijk over.

Daar had het bedrijf er ruim 10.000. Hivory wil zich via samenwerkingen met mobiele aanbieders richten op het verdichten en uitbreiden van zijn netwerk. Ook wil het bedrijf een rol spelen bij de ontwikkeling van infrastructuur, innovatie en de uitrol van een 5G-netwerk.