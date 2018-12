Bouwsector verwacht verdere groei

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

DEN HAAG (AFN) - De meeste bedrijven in de bouwketen verwachten meer omzet en een groei van het personeelsbestand. Daarmee is de prognose van de werkgelegenheid in de bouw voor het achtste achtereenvolgende halfjaar positief. Dat komt naar voren uit de Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Ook de feitelijke werkgelegenheid en de openstaande vacatures laten zien dat de groei er nog altijd in zit. De EIB merkt wel op dat de zogeheten conjunctuurindicatoren voor komend jaar iets minder positief zijn dan zes maanden geleden. ,,Maar het beeld is nog altijd gunstig'', aldus de organisatie.

Afgelopen jaar lag de productie van de bouwketen 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. De utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw laten de grootste productiestijging zien, op de voet gevolgd door de woningbouw. Ook de omzet van de bouwsector zat in flink in de lift. Woningbouw en utiliteitsbouw boekten samen een omzetstijging van ruim 11 procent, aldus EIB.

Werkgevers in de bouwketen zijn onverminderd op zoek naar werknemers die zij steeds vaker een vast dienstverband aanbieden. In het derde kwartaal lag het aantal werknemers in de sector 4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het vervullen van openstaande vacatures is in de loop van het jaar moeilijker geworden.