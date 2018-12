Positief begin op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 942

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, waarmee enig herstel werd getoond van de stevige koersverliezen op vrijdag en maandag. Beleggers blijven wel voorzichtig vanwege zorgen over de afzwakkende wereldeconomie. Wall Street is vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent hoger op 23.824 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2565 punten en technologiebeurs Nasdaq klom ook 0,7 procent, tot 6803 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente. President Donald Trump drong er herhaaldelijk bij de Fed op aan af te zien van een nieuwe renteverhoging.

Inzage

Bij de bedrijven kan truckbouwer Navistar (plus 12,5 procent) op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Softwarebedrijf Oracle (3,4 procent) gaf eveneens inzage in de boeken, met beter dan verwachte cijfers en prognoses.

Vliegtuigbouwer Boeing klom ruim 4 procent, na aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van 20 miljard dollar en een verhoging van het kwartaaldividend. De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, noteerde dik 2 procent hoger op het nieuws dat manager José Mourinho is ontslagen. De Portugees lag al geruime tijd onder vuur en moet nu vertrekken vanwege teleurstellende prestaties.