BAM-dochter geeft startsein complex Amstelveen

Gepubliceerd op | Views: 694

BUNNIK (AFN) - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van bouwer BAM, geeft woensdag het startsein voor de bouw van het luxe appartementengebouw UpMountain in het stadshart van Amstelveen. Dat meldde BAM op zijn website.

In het complex dat bovenop de nieuw gebouwde Q-park garage wordt gerealiseerd, komen 45 appartementen van diverse groottes. Op één woning na zijn alle appartementen verkocht. Het gebouw is door AM ontwikkeld in samenwerking met Top Vastgoed en FiMek estate. De bouw is in handen van AKOR.