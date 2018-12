Gepubliceerd op | Views: 1.323

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag wat te herstellen van de stevige koersverliezen op maandag en vrijdag. De openingsindicatoren wijzen op een hogere opening. Beleggers blijven voorzichtig vanwege zorgen over de afzwakkende wereldeconomie. Wall Street is vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Amerikaanse koepel van centrale banken begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft een toelichting. Daarbij zal vooral worden gelet op opmerkingen over het toekomstige beleid. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente. President Donald Trump drong er herhaaldelijk bij de Fed op aan af te zien van een nieuwe renteverhoging.

Bij de bedrijven kan truckbouwer Navistar op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Softwarebedrijf Oracle gaf maandag nabeurs inzage in de boeken, met beter dan verwachte cijfers en prognoses. Branchegenoot Red Hat, die voor ruim 33 miljard dollar wordt overgenomen door IBM, publiceerde eveneens resultaten, net als Darden Restaurants. Na het slot maakt pakketbezorger FedEx cijfers bekend, samen met chipproducent Micron Technology.

Dalende olieprijzen

De oliefondsen kunnen mogelijk onder druk komen te staan door de verder dalende olieprijzen. Die gaan nu al drie handelsdagen op rij omlaag door zorgen over de zwakkere wereldeconomie en overaanbod op de oliemarkt.

Vliegtuigbouwer Boeing lijkt met winst te openen, na aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van 20 miljard dollar en een verhoging van het kwartaaldividend. Kabel- en telecombedrijf Charter Communications heeft een schikking bereikt van ruim 174 miljoen dollar met de openbaar aanklager van New York na een consumentenclaim rond valse beloftes over snel internet.

Mourinho

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, kan mogelijk bewegen op het nieuws dat manager José Mourinho is ontslagen. De Portugees lag al geruime tijd onder vuur en moet nu vertrekken vanwege teleurstellende prestaties.

Op macro-economisch vlak kwamen cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen ging in november omhoog, na een daling een maand eerder.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde maandag 2,1 procent in tot 23.592,98 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 2,1 procent, op 2545,94 punten, en techbeurs Nasdaq ging 2,3 punten omlaag tot 6753,73 punten.