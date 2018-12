Beurzen gemengd in afwachtende handel

Gepubliceerd op | Views: 1.046

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten de stevige koersverliezen op Wall Street en hielden de blik gericht op de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint aan een tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 496,25 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 650,47 punten. De Londense FTSE daalde 0,2 procent. Parijs en Frankfurt klommen 0,1 en 0,4 procent.

Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,8 procent. Het biotechnologiebedrijf is begonnen met een studie van een kandidaatmedicijn bij 1500 patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Verlichtingsbedrijf Signify voerde de stijgers aan met een winst van 2,2 procent.

Shell

Shell daalde 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil het olie- en gasconcern zijn Amerikaanse branchegenoot Endeavor overnemen voor omgerekend ruim 7 miljard euro. Heineken zakte 0,3 procent. De bierbrouwer liet weten dat president-commissaris Hans Wijers in april terugtreedt en zou moeten worden opgevolgd door Jean-Marc Huët.

Bij de kleinere bedrijven steeg Accell 1 procent. Het fietsenbedrijf overweegt zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen. Op de lokale markt raakte Avantium 13,6 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern BASF (plus 1,7 procent) stapt uit het samenwerkingsverband Synvina met het speciaalchemiebedrijf vanwege een dispuut tussen beide ondernemingen.

Euro

DPA Group klom 3 procent. De detacheerder verkoopt zijn belang in ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen aan Dolmans Investments. Biotechnoloog Curetis steeg 5,4 procent. Dochterbedrijf Ares Genetics heeft een strategisch samenwerkingsverband gesloten met farmaceut Sandoz. Kaartenmaker AND dikte ruim 14 procent aan na een contract met een dochterbedrijf van een niet nader genoemde Europese autotoeleverancier.

De euro was 1,1384 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen opnieuw flink omlaag door zorgen over de wereldeconomie en overaanbod op de oliemarkt. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 48,37 dollar. Brentolie zakte 2,8 procent in prijs tot 57,96 dollar per vat.