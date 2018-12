'Overname Formica positief voor HAL'

Gepubliceerd op | Views: 442

AMSTERDAM (AFN) - De overname van het Amerikaanse Formica is ,,positief'' voor investeerder HAL. Analisten van KBC Securities zien mogelijke synergievoordelen. Bovendien heeft HAL veel cash achter de hand wat op deze manier goed ingezet kan worden, aldus de marktvorsers.

De investeerder lijft Formica in via dochteronderneming Broadview, dat voor 97,4 procent in handen is van HAL. Die betaalt 840 miljoen dollar voor de maker van laminaat aan het Nieuw-Zeelandse Fletcher Building. Formica werd in 1913 opgericht en heeft productielocaties in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Er werken ongeveer 3400 mensen bij het bedrijf dat in het boekjaar 2017/2018 een omzet van 713 miljoen dollar had.

KBC handhaaft zijn hold-advies voor HAL, met een koersdoel van 158 euro. Het aandeel HAL kwam dinsdag in de ochtendhandel niet in beweging en stond op 135,40 euro.