AEX zet daling voort

Gepubliceerd op | Views: 2.578

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs ging dinsdag verder omlaag. Ook elders in Europa stonden de beurzen opnieuw in het rood. Beleggers verwerkten de stevige koersverliezen op Wall Street en hielden de blik gericht op de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint aan een tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de min op 495,90 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 643,90 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was Galapagos met een verlies van ruim 4 procent. Het biotechnologiebedrijf is begonnen met een studie van een kandidaatmedicijn bij 1500 patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). ABN AMRO voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent.

Shell

Shell daalde 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil het olie- en gasconcern zijn Amerikaanse branchegenoot Endeavor overnemen voor omgerekend ruim 7 miljard euro. Heineken zakte 0,4 procent. De bierbrouwer liet weten dat president-commissaris Hans Wijers in april terugtreedt en zou moeten worden opgevolgd door Jean-Marc Huët.

Bij de kleinere bedrijven verloor Accell 1,1 procent. Het fietsenbedrijf overweegt zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen. Op de lokale markt zakte Avantium 5 procent. Het Duitse chemieconcern BASF stapt uit het samenwerkingsverband Synvina met het speciaalchemiebedrijf vanwege een dispuut tussen beide ondernemingen. Avantium zal de volledige zeggenschap over het project krijgen.

Euro

DPA Group steeg 3 procent. De detacheerder verkoopt zijn belang in ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen aan Dolmans Investments. Curetis klom 2 procent. Dochterbedrijf Ares Genetics van de in Amsterdam genoteerde biotechnoloog heeft een strategisch samenwerkingsverband gesloten met farmaceut Sandoz. Kaartenmaker AND steeg ruim 14 procent na een contract met een dochterbedrijf van een niet nader genoemde Europese autotoeleverancier.

De euro was 1,1369 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 49,04 dollar. Brentolie zakte ook 1,7 procent in prijs, tot 58,57 dollar per vat.