Samenwerking Curetis-dochter met Sandoz

WENEN (AFN) - Dochterbedrijf Ares Genetics van het in Amsterdam genoteerde Curetis heeft een strategisch samenwerkingsverband gesloten met farmaceut Sandoz. De partijen gaan samenwerken rond resistentie tegen antibiotica.

Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking. Het is de bedoeling dat de twee partijen een digitaal platform gaan opzetten om de toepassing en werkzaamheid van bestaande antibiotica te verbeteren en nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Ares heeft een database over de genetica van resistentie tegen antibiotica, genaamd Aresdb.