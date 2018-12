Flink verlies voor Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 1.787 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag met een flink verlies gesloten. Beleggers verwerkten de aanhoudende verkoopgolf op Wall Street. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan door de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economische groei. Verder bleef de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan een tweedaagse rentevergadering.

De Nikkei-index in Tokio ging 1,8 procent lager de dag uit op 21,115,45 punten. Technologiebedrijven als Sony en computerspelletjesmaker Nintendo, die gevoelig zijn voor economische schommelingen, daalden respectievelijk 4,4 en 3,4 procent. Takeda Pharmaceutical verloor 9 procent. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde zijn kredietrating voor het Japanse farmaceutische concern vanwege de overname van zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 1,2 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 1,2 procent.