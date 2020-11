Air France-KLM bereidt logistieke puzzel coronavaccin voor

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Air France-KLM is een van de luchtvaartmaatschappijen die zich aan het voorbereiden is op de aanstaande logistieke puzzel rond coronavaccins. De miljoenen doses vaccins moeten gekoeld worden vervoerd. Bijkomend probleem is dat het luchtvervoer door de pandemie goeddeels stilligt.

De door Pfizer en Moderna ontwikkelde vaccins hebben nog geen definitieve goedkeuring gekregen. De farmaceuten en hun logistieke partners wachten echter niet op groen licht om de vrachtpuzzel alvast te leggen.

Air France-KLM heeft al tientallen jaren ervaring met het verzenden van medicijnen en vaccins onder geconditioneerde omstandigheden. De komende dagen wordt een testvlucht met een dummy voorbereid. Deze moet vanaf Schiphol uitvliegen.

Uitdaging

Het vervoer van het middel wordt gecompliceerd door de omstandigheden die de Pfizer- en Moderna-vaccins vereisen. De coronavaccins moeten respectievelijk met min 80 graden en min 20 graden Celsius worden opgeslagen.

Air France-KLM spreekt van een enorme uitdaging, wijzend ook naar het enorme volume dat wereldwijd gedistribueerd moet worden. De maatschappij sluit niet uit dat het toestellen die eerder met pensioen werden gestuurd weer worden ingezet om het vaccin te verschepen.