Prosus en Shell smaakmakers in lichtgroene AEX

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus en energiereus Shell waren woensdagmiddag de smaakmakers in de AEX-index in Amsterdam. De ondernemingen, die te boek staan als beurszwaargewichten, hadden een belangrijk aandeel in de winst voor de leidende index. Elders in Europa was het sentiment ook voorzichtig positief.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent hoger op 601,50 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 876,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

Beleggers leken een adempauze te nemen na de euforie over de coronavaccins van Pfizer en Moderna. De zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf en de negatieve economische impact van de strengere coronamaatregelen hielden de financiële markten daarbij in toom.

Air France-KLM

Shell was een sterke stijger in de AEX met een winst van 1,4 procent, geholpen door de gestegen olieprijzen. Prosus, dat eerder deze week met goede resultaten over de eerste helft van het boekjaar kwam, won 1,2 procent. Koploper was informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 2,3 procent) terwijl winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield de rij sloot met een min van 4,2 procent.

Koploper in de MidKap was bouwbedrijf BAM, met een plus van 2,8 procent. Air France-KLM maakte een eerder verlies goed en noteerde 1,7 procent hoger. Het luchtvaartconcern praat met Nederland en Frankrijk over extra staatssteun. De landen staan al garant voor in totaal 10,4 miljard euro aan noodhulp.

JDE Peet's

JDE Peet's verloor 2 procent. Aandeelhouders van het bedrijf achter onder meer koffiemerk Douwe Egberts zijn akkoord met de tekenbonus van 10 miljoen voor de nieuwe topman. Fabien Simon begon in september aan zijn nieuwe klus.

In Kopenhagen verloor A.P. Møller-Maersk 1 procent. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor de tweede keer in twee maanden tijd op. Het herstel van het goederentransport na de klap van de coronapandemie is volgens het concern sterker dan verwacht. Ook gaat het bedrijf voor 1,6 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Halfords

Halfords daalde 3,1 procent in Londen. De Britse verkoper van fietsen en autoproducten wist de winst in de afgelopen zes maanden ruim te verdubbelen. Vooral de verkoop van fietsen zat in de lift dankzij de pandemie.

De euro stond op 1,1873 dollar, tegenover 1,1863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 41,86 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 44,39 dollar per vat.