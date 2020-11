'Boeing en Pfizer in belangstelling op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag wat hoger te gaan openen. Vliegtuigbouwer Boeing staat in de belangstelling op Wall Street door het nieuws dat de 737 MAX weer mag gaan vliegen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Verder maakte farmaceut Pfizer positief nieuws bekend over testresultaten van zijn coronavaccin.

De 737 MAX-toestellen van Boeing staan al ruim anderhalf jaar aan de grond, nadat in korte tijd twee ongelukken met het type plaatsvonden, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software. Het aandeel Boeing staat voorbeurs ongeveer 6 procent in de plus.

Het coronavaccin van Pfizer en het Duitse biotechnoloog BioNTech is volgens de twee bedrijven effectiever tegen het virus dan eerder gezegd. Het middel beschermt voor 95 procent en niet voor 90 procent, zoals ze vorige week meldden. Pfizer gaat in de komende dagen toestemming vragen om het middel in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Pfizer lijkt hoger te gaan openen. BioNTech dat een notering heeft in New York staat eveneens in het groen. Concurrent Moderna meldde maandag dat zijn middel voor 94,5 procent effectief is.

Target

Aan het kwartaalcijferfront opende winkelketen Target de boeken. De resultaten waren beter dan gedacht, geholpen door hogere verkopen via het internet. De prestaties van doe-het-zelfbedrijf Lowe's stelden juist teleur en het aandeel staat dan ook in het rood voor aanvang.

Verder maakte de producent van vleesvervangers Beyond Meat bekend dat het varkensgehakt op plantaardige basis gaat verkopen in China.

Beleggers op Wall Street namen dinsdag wat gas terug na de forse winsten in de voorgaande handelssessies. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 29.783,35 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3609,53 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 11.899,34 punten.