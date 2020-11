'Air France-KLM praat over miljarden aan extra staatssteun'

quote: Beursverkloot schreef op 18 november 2020 15:08:

Dit neigt ietwat naar korte termijn denken. Schiphol (en haar belangrijke partner KLM) zijn goed voor enorme werkgelegenheid en die activiteiten genereren hoge belastingafdrachten voor vadertje staat. Met het aandelenbelang en staatsteun wordt dit voor de toekomst veilig gesteld. Doet de staat dit niet, verplaatst deze werkgelegenheid zich naar het buitenland. Vliegbewegingen zullen naar verwachting over paar jaar weer boven het oude niveau liggen.



Handelsgeest noemen ze dat Beursverkloot ! Gewoon failliet laten gaan en voor een prikkie tijdens de surseance uit de boedel opkopen. Dan draait de boel gewoon door, saneer je echt en ga je gewoon verder tegen veel minder geld dan nu het geval is. Allemaal kamergeleerden die er nu mee bezig zijn en angsthazen. In ergste geval kunnen we een week of wat niet liegen. So what....... Was vroeger een drama maar zakelijk gezien is dat nu met zoom en MS Teams helemaal geen probleem meer. Bovendien genoeg andere vliegmaatschappijen die gewoon doorvliegen.