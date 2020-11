KLM maakt aanvullende afspraken met bonden over pensioenregeling

AMSTELVEEN (AFN) - Vakbonden VKP en NVLT hebben aanvullende afspraken gemaakt met KLM over een nieuwe pensioenregeling voor grondpersoneel. Deze moeten per 1 januari volgend jaar de huidige afspraken vervangen. In augustus bereikte de luchtvaartmaatschappij met andere vakbonden al een akkoord, maar VKP en NVLT sloten zich daar niet bij aan.

Volgens VKP is onder meer tussen KLM, VKP en NVLT overeengekomen dat ook na afloop van de nieuwe pensioenregeling, per 1 januari 2026, sprake zal zijn van een kostprijsdekkende premie. Daarbij is de vaste premie het uitgangspunt. De verdeling van de premiekosten en de daarmee verbonden pensioenambitie voor de deelnemer kunnen nog nader worden bepaald.

De afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de leden, laat VKP weten. De bond meende in augustus nog dat het onder de moeilijke omstandigheden waarin KLM nu verkeert niet goed is om structurele afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. De VKP zei toen ook een tijdelijke regeling van een tot twee jaar beter te vinden. Op het moment dat de situatie structureel verbetert, zouden structurele afspraken kunnen worden gemaakt.