Eurostat bevestigt negatieve inflatie eurozone

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in oktober stabiel gebleven met min 0,3 procent op jaarbasis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer.

Economen hadden dit al verwacht, aangezien Eurostat in de eerste raming met hetzelfde cijfer kwam. In september kwam de inflatie in het eurogebied eveneens uit op min 0,3 procent.

Economen van ING merkten eind vorige maand al op dat de inflatiecijfers van de eurozone reden tot bezorgdheid geven. De inflatie ligt ver onder het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) het liefste ziet.