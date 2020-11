Miljardenovername van Britse verzekeraar RSA

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse verzekeraar RSA Insurance Group wordt overgenomen door de Canadese branchegenoot Intact Financial en het Deense verzekeringsbedrijf Tryg in een deal ter waarde van 7,2 miljard pond, omgerekend ruim 8 miljard euro. Het is de grootste overname van een Britse beursgenoteerde onderneming van dit jaar.

De overname wordt geheel in contanten afgehandeld. Eerder waren er al geruchten dat er gesprekken werden gevoerd over een deal. Na afronding zal RSA in stukken worden opgebroken, waarbij de Canadese, Britse en internationale activiteiten naar Intact gaan, terwijl de werkzaamheden in Zweden en Noorwegen onderdeel van Tryg worden. De Deense activiteiten worden dan gezamenlijk beheerd door de twee bedrijven.

Het bestuur van RSA, dat wortels heeft die teruggaan tot 1706, raadt aandeelhouders aan het bod te accepteren. De verzekeraar wordt al langer gezien als mogelijk overnamedoelwit. In 2015 zag het Zwitserse verzekeringsconcern Zurich Insurance nog af van een overname van RSA ter waarde van 5,6 miljard pond.