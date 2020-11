'Vertrek financieel directeur klap voor ABN AMRO'

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van financieel directeur Clifford Abrahams bij ABN AMRO is een klap voor de bank. Dat schrijft KBC Securities. Abrahams verlaat ABN AMRO eind februari om bij de Britse branchegenoot Virgin Money UK aan de slag te gaan. Het proces om een opvolger te vinden is in gang gezet.

KBC zegt dat er al langer het risico bestond dat de ervaren Abrahams zou vertrekken. De Brit werkte voor hij in 2017 aantrad onder meer voor verzekeraar Delta Lloyd en zakenbank Morgan Stanley.

De Belgische bank wijst er verder op dat ABN AMRO juist bezig is met een nieuwe strategie die later deze maand wordt aangekondigd. De opvolger van Abrahams zal dus vooral moeten werken aan de uitvoering van die strategie. KBC zegt wel groot voorstander te zijn van de ambities van topman Robert Swaak van ABN AMRO. Het advies is accumulate, met een koersdoel van 11 euro.

Het aandeel ABN AMRO noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur licht lager op 9,16 euro. Dinsdag steeg het aandeel nog bijna 2,5 procent.