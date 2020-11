'Kans van slagen overname KPN door EQT onzeker'

De kans van slagen wordt alleen maar groter naarmate het bod hoger is en zo kom je in de richting van de € 3,60.

Telecom heeft het moeilijk dus kies eieren voor je geld en zo zijn wij Nederlanders ook.

Men heeft ook geleerd van de bunder bij PostNl. Bod was 5,75 afgewezen en koers daalde naar 1,75 en is nog steeds niet op het oude niveau.