Duitse auto-industrie krijgt miljardensteun van Berlijn

Wellicht voor de lezer interessant, waarbij met name Evonik m.i. een ondergewaardeerd aandeel is met een fraai dividendrendement en ook sterk voor de toekomst is.



Linde en Evonik: demo-installatie op ware grootte die in 2021 in gebruik wordt genomen

Volledig geïntegreerde totaaloplossing voor de scheiding van waterstof uit het aardgasleidingnet

13 november 2020 - Linde en Evonik versterken hun positie in toekomstgerichte gasscheidingstechnologieën.



Het meer gebruiken van de bestaande infrastructuur van aardgasleidingen voor het transport van waterstof (H2), met name groene waterstof, is momenteel veel besproken. Er zijn al een aantal initiatieven over de hele wereld gelanceerd om daarvoor technologieconcepten te ontwikkelen. Via het pijpleidingennet kon H2 efficiënt over lange afstanden worden getransporteerd en vervolgens op elke locatie langs deze infrastructuur worden ingezet voor energie- of industriële toepassingen.



Om dit te kunnen doen, moet de waterstof efficiënt worden gescheiden van de aardgasstroom. Om dit te bereiken, kunnen Linde en Evonik Industries al een volledig geïntegreerde totaaloplossing bieden die bestaat uit verschillende technologieën. De drukwisselingsadsorptiesystemen, die Linde al tientallen jaren in haar portfolio heeft, kunnen waterstof scheiden in een gecombineerd proces met de hoogwaardige membranen "Hiselelect powered by Evonik" en produceren tot een zuiverheid van 99,9999%. “Deze zeer zuivere waterstofstroom zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door tankstations voor brandstofcelvoertuigen. Maar naast dit puur energetische gebruik biedt de chemische industrie ook de materiaalrecycling van waterstof aan ”, legt Jürgen Nowicki uit, Executive Vice President Linde plc en CEO Linde Engineering. H2 is een belangrijke grondstof voor industriële productieprocessen en wordt op grote schaal toegepast. "Met onze technologieën hebben we al producten op de markt die klaar zijn voor gebruik wanneer de verhoogde toevoer van H2 aan het aardgasnet steeds meer wordt geïmplementeerd en er vraag is naar scheidingsprocessen", zegt Nowicki. Linde versterkt ook zijn leidende positie op het gebied van technologieën en toepassingen met betrekking tot waterstof. zegt Nowicki. Linde versterkt ook zijn leidende positie op het gebied van technologieën en toepassingen met betrekking tot waterstof. zegt Nowicki. Linde versterkt ook zijn leidende positie op het gebied van technologieën en toepassingen met betrekking tot waterstof.



Een demonstratiesysteem op de Duitse vestiging van Linde in Dormagen dient als een etalage voor de economie en efficiëntie van de technologie. “De economische voordelen van het scheiden van waterstof uit bestaande aardgasleidingen hangen grotendeels af van de efficiëntie van de gasscheidingstechnologie. De doorslaggevende parameter hierbij is de selectiviteit van het membraan ”, legt Harald Schwager, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Evonik, uit. “Wij zijn 's werelds enige volledig achterwaarts geïntegreerde fabrikant van membranen voor gasscheiding. Dankzij onze jarenlange ervaring in de polymeerchemie kunnen we de cruciale membraaneigenschappen op materiaalniveau bijsturen. Als oplossing krijgt de klant een bijzonder selectieve en robuuste scheidingstechnologie. "



De samenwerking tussen Linde en Evonik op het gebied van membraangasscheiding resulteerde eerst in een referentiefaciliteit voor heliumverwerking in Mankota (Canada), die in 2016 in gebruik werd genomen. Beide scheidingsprocessen worden hier ook gecombineerd, d.w.z. membraan- en drukschommelingsadsorptietechnologie. De eerste heliumverwerkingsfabriek ter wereld in zijn soort verwerkt meer dan 250.000 standaard kubieke meter ruw gas per dag en produceert helium van industriële kwaliteit (99,999%). Linde en Evonik breidden vervolgens hun succesvolle samenwerking uit met de gasscheidingsmarkt voor aardgasverwerking, synthesegastoepassingen en ammoniakinstallaties. De reden: "Hiselect-membranen aangedreven door Evonik" openen innovatieve mogelijkheden vanwege hun superieure selectiviteit en duurzaamheid - vooral in combinatie met andere technologieën van Linde als toonaangevend bedrijf in gasscheiding. "Samen met onze baanbrekende ontwikkelingen, d.w.z. H2-scheiding uit aardgasstromen, breiden we nu onze positie als toonaangevende leverancier van complete scheidingspakketten uit", legt Nowicki uit.