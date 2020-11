Unilever zet meer in op plantaardige vlees- en zuivelvervangers

quote: Beursplein 5 schreef op 18 november 2020 08:42:

Vaak zijn vegetarische producten ongezonder dan vlees.

Vlees is een natuurlijke bron van eiwitten, vitamines en andere voedingsstoffen. Om dit te vervangen door bewerkte, synthetische producten, is nadelig voor de gezondheid.



Vaak zijn vegetarische producten ongezonder dan vlees.Vlees is een natuurlijke bron van eiwitten, vitamines en andere voedingsstoffen. Om dit te vervangen door bewerkte, synthetische producten, is nadelig voor de gezondheid.

In zekere zin wel, maar je kan ook gewoon groentes en fruit eten in plaats van vlees.Cut out the middle animal om het zo te zeggen. Dat is een stukgezonder dan vlees of vleesvervangers eten.Maar niet te min een goed alternatief voor mensen die minder vlees willen eten.