Unilever zet meer in op plantaardige vlees- en zuivelvervangers

ROTTERDAM (AFN) - Unilever gaat de komende jaren meer doen om de verkoop van plantaardige vleesvervangers en zuivelvarianten te verhogen. Het was- en levensmiddelenconcern wil daarbij vooral zijn dochtermerk De Vegetarische Slager nog meer aan de man brengen, terwijl er ook meer veganistische varianten komen van mayonaisemerk Hellmann’s en de ijsjes van Magnum en Ben & Jerry’s. In Nederland zullen meer vegavarianten van Unox komen.

Unilever maakt woensdag een nieuwe strategie bekend op het gebied van gezondere voeding en de milieu-impact van de voedselketen, genaamd 'Future Foods'. Daarbij spreekt het bedrijf een doelstelling uit om binnen vijf tot zeven jaar de jaarlijkse omzet uit plantaardige vleesvervangers en zuivelalternatieven te verhogen naar 1 miljard euro. Unilever wil niet zeggen hoe hoog die omzet nu ligt omdat dit bedrijfsgevoelige informatie is, maar zegt wel dat het gaat om een flinke groei die wordt nagestreefd.

De producten van De Vegetarische Slager worden volgens Unilever inmiddels verkocht bij ruim 20.000 verkooppunten in dertig landen. De interesse in het merk is volgens het bedrijf groot en wordt daarom gekeken naar verdere uitbreiding van De Vegetarische Slager in de wereld. Sinds kort is het merk ook in Azië te vinden.

Verder wil Unilever meer werk maken van de strijd tegen voedselverspilling in al zijn activiteiten, van fabriek tot winkelschap. De verspilling moet binnen vijf jaar gehalveerd worden bijvoorbeeld door te voorkomen dat nog goede producten weg worden gegooid en via donaties aan voedselbanken. Daarnaast gaat Unilever meer gezondere producten aanbieden en wordt verder gewerkt aan het verlagen van de zout- en suikergehaltes in zijn levensmiddelen.