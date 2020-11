Nikkei staakt opmars door viruszorgen

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag lager geëindigd. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars door het optimisme over coronavaccins van farmaceuten Pfizer en Moderna. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de strengere maatregelen om het virus in te dammen zorgden echter voor terughoudendheid. Ook in de Japanse hoofdstad Tokio laait het virus weer op en wordt het alarmniveau waarschijnlijk opgeschroefd naar het hoogste niveau.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk met een verlies van 1,1 procent op 25.728,14 punten. De Japanse hoofdindex is in november al meer dan 12 procent gestegen en sloot dinsdag op het hoogste niveau sinds 14 mei 1991.

De Japanse exportbedrijven stonden onder druk ondanks meevallende Japanse exportcijfers. De uitvoer van het land daalde in oktober met slechts 0,2 procent, na een daling van 4,9 procent een maand eerder. Economen hadden gerekend op een afname van 4,5 procent. Sterke autoverkopen aan China en de VS ondersteunden de export. Automakers als Toyota en Honda verloren echter tot bijna 4 procent door een waardestijging van de Japanse yen.

De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio gingen overwegend licht vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. De Kospi in Seoul won 0,3 procent en in Sydney de Australische All Ordinaries steeg 0,5 procent.