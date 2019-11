Nu de handelsdeal wederom geen succes lijkt te worden, gooit Trump er iets anders tegenaan om de aandacht af te leiden van de tot nu toe waarschijnlijke no deal.



Toch mag Powell geprezen worden!

Powell zou Trump geen verwachtingen over het monetaire beleid hebben gegeven. Hij zou daarbij de onafhankelijkheid van de Fed nogmaals hebben benadrukt.



Trump dacht misschien om Powell te kunnen imponeren en hem te beïnvloeden om naar een negatieve rente over te gaan, dus fiks de rente te verlagen. Gelukkig is de Fed onafhankelijk en krijgt Trump niet zijn zin!



Ik ben benieuwd hoe of hij weer tekeer gaat tegen de Fed als ze de rente niet verlagen. Kan niet lang duren voordat zo'n tweet de lucht in gaat.