WASHINGTON (AFN/RTR) - Federal Reserve-baas Jerome Powell is maandag op bezoek geweest in het Witte Huis. Volgens Donald Trump is er een "goed en hartelijk" gesprek gevoerd over tal van onderwerpen. De president sloeg in een reactie via Twitter duidelijk een andere toon aan dan normaal. Eerder maakte hij Powell en andere beleidsmakers bij de koepel van centrale banken nog uit voor "boneheads".

Trump somt op waar hij het allemaal over gehad heeft: negatieve rente, lage inflatie, de handel met China, enzovoort. Van Trump is bekend dat hij het niet eens is met het monetaire beleid. Hij verwijt de Fed de Amerikaanse economie te vertragen en andere economische machtsblokken een concurrentievoordeel te geven, omdat de organisatie zijn rentetarief niet ver genoeg omlaag zou brengen.

De Fed zelf is eveneens met een verklaring gekomen naar aanleiding van de ontmoeting. Powell zou Trump geen verwachtingen over het monetaire beleid hebben gegeven. Hij zou daarbij de onafhankelijkheid van de Fed nogmaals hebben benadrukt. Wat er komende tijd met de rente gaat gebeuren hangt volledig af van nieuwe economische data, aldus Powell.