KLM schikt in rechtszaak na brandstofstoring

SCHIPHOL (AFN) - KLM heeft met drie passagiers een schikking getroffen en betaalt hen 600 euro voor de vertraging die ze deze zomer hebben opgelopen door de brandstofstoring op Schiphol. KLM voorkomt zo een rechterlijke uitspraak, meldt claimorganisatie Aviclaim.

Op 24 juli was een storing op Schiphol waardoor tienduizenden passagiers werden getroffen. Aviclaim begon een rechtszaak tegen KLM voor compensatie.

"Het doel van dit proefproces was om te achterhalen of de rechtbank het met ons eens is. Met de schikking hebben we geen rechterlijke uitspraak verkregen maar dat de luchtvaartmaatschappij zo snel de zaak wil afdoen zegt voldoende’’, aldus Remco Kuilman, oprichter van Aviclaim.

Dit betekent niet dat iedereen nu direct compensatie uitgekeerd krijgt, aldus het claimbureau. "Wij zullen de druk opvoeren en meer rechtszaken starten voor de meer dan 1500 passagiers die zich bij ons hebben gemeld", aldus Kuilman. Passagiers kunnen zich nog steeds aanmelden op de website aangezien claims pas twee jaar naar de vluchtdatum vervallen.

Volgens KLM is met deze passagiers geschikt, omdat ze als enigen pas na drie dagen waren omgeboekt. "Dat past niet binnen de service die wij onze klanten willen bieden en dat vinden we vervelend. Om die reden hebben wij deze passagiers een vergoeding aangeboden", stelt de vliegmaatschappij in een verklaring. "We blijven bij ons standpunt dat een dergelijke brandstofstoring een buitengewone omstandigheid is waarvoor luchtvaartmaatschappijen niet aansprakelijk zijn. Dit is ook al eerder bevestigd door de rechter in andere rechtszaken over andere brandstofstoringen."