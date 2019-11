Prosus verwacht meer winst per aandeel

Gepubliceerd op | Views: 328

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus verwacht dat de kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten in de eerste helft van het gebroken boekjaar met 3 tot 9 procent zal stijgen. In die kerncijfers zijn winsten op desinvesteringen en waardeverliezen niet meegerekend.

De eerste helft van het gebroken boekjaar van Prosus liep tot eind september. Het bedrijf gaf de verwachting op basis van heps (headline earnings per share). Prosus ziet deze winst per aandeel als geschikte indicator voor de operationele prestaties van de groep, omdat die is aangepast voor niet-operationele items. De onderneming komt vrijdag met cijfers over de eerste helft van het gebroken boekjaar. In de eerste helft van het vorige boekjaar lag de kern-heps uit voortgezette activiteiten op 99 dollarcent.