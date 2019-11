ABN AMRO benoemt bestuurder in VK

Gepubliceerd op | Views: 576 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO wil Gerben Dragt benoemen als nieuwe Country Executive in het Verenigd Koninkrijk. De benoeming per 1 februari 2020 is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders.

Dragt bekleedde al diverse functies bekleed bij Client Coverage, Corporate Finance en Global Markets, evenals op het gebied van strategische bedrijfsontwikkeling. Ook was hij verantwoordelijk voor het herbeoordelingsproces rond rentederivaten. Op dit moment richt hij zich binnen het managementteam van Global Markets op strategie en bedrijfsontwikkeling.

Bij ABN AMRO in het Verenigd Koninkrijk werken 400 mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen.