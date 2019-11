TKH daalt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden de blik gericht op de ontwikkelingen rond de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak daalde technologiegroep TKH na een verlaging van de resultaatverwachting voor dit jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 599,58 punten. De MidKap daalde een fractie tot 901,32 punten. De beurzen in Parijs en Londen bleven vrijwel ongewijzigd. Frankfurt won 0,1 procent.

TKH zakte ruim 2 procent bij de middelgrote bedrijven. Het technologiebedrijf kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland doorsijpelen in de resultaten. De onderneming rekent voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van 102 miljoen tot 108 miljoen euro. Eerder ging TKH nog uit van 106 miljoen tot 112 miljoen euro.