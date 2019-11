Value8 wil boekjaar mogelijk verlengen

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - Value8 wil zijn boekjaar 2019 mogelijk verlengen tot 30 december volgend jaar. Volgens de investeerder gaat het om een onorthodoxe maatregel als gevolg van de problemen die er zijn met de vergunningen van accountants. De beoogde maatregel wordt voorgelegd aan aandeelhouders die 27 december bijeenkomen.

Value8 werkte tot voor kort samen met Accon, maar die accountant maakte in maart bekend dat het zijn oob-vergunning (organisaties van openbaar belang) inleverde. Dat betekende voor Value8 dat het op zoek moest naar een nieuwe boekhouder. De investeerder is met enkele partijen in gesprek, maar dat is volgens Value8 nog geen garantie dat gesprekken zullen slagen.

Value8 stelt in zijn algemeenheid dat accountantskantoren en toezichthouder AFM al jaren "ruziënd over straat" gaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat meerdere kantoren hun oob-vergunning inleverden. Value8 heeft de voorzitters van beroepsorganisatie NBA en AFM uitgenodigd om actief bij te dragen aan een oplossing van de oob-problematiek waarbij er meer vraag is dan aanbod.