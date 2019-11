Stikstof en Duitse industrie zitten TKH dwars

Gepubliceerd op | Views: 1.011 | Onderwerpen: Duitsland

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH heeft zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat dit jaar naar beneden bijgesteld. De onderneming kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland doorsijpelen in de resultaten.

De onderneming rekent voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van 102 miljoen tot 108 miljoen euro. Na de publicatie van de halfjaarcijfers ging TKH nog uit van 106 miljoen tot 112 miljoen euro.

TKH spreekt van een verslechtering van marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande vertraging bij het uitleveren van bestellingen. Verder meldde TKH dat het op schema ligt met het afstoten van onderdelen. Tot nu toe is voor 250 miljoen euro aan omzet van de hand gedaan. De planning is om 300 miljoen tot 350 miljoen euro aan opbrengsten af te stoten.

Ingrepen om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen zullen volgend jaar een positief effect hebben op het resultaat van 2 miljoen tot 3 miljoen euro. Verder wil TKH slecht renderende activiteiten van het industriële portfolio beëindigen en verbeteringen doorvoeren bij het building portfolio. Dit moet in 2021 volledig zijn gerealiseerd en nog eens 5 miljoen euro moeten opleveren.