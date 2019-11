Heineken verkoopt pluk aandelen Sabeco

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: levensmiddelen

HO CHI MINH-STAD (AFN/BLOOMBERG) - Heineken heeft een pluk aandelen van de Vietnamese brouwerij Sabeco verkocht. Dat blijkt uit documenten van de beursuitbater in het land.

In totaal gaat het om 5,2 miljoen aandelen. Deze zijn via een private transactie van de hand gedaan. Het belang van Heineken in Sabeco is verkleind tot 0,4 procent van 1,2 procent. Het aandeel Sabeco sloot vrijdag op 252.000 dong, ongerekend bijna 10 euro.