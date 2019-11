Gepubliceerd op | Views: 260

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag licht hoger begonnen aan de nieuwe beursweek. De hoop op een spoedige handelsdeal bleef de stemming ondersteunen. Het Chinese ministerie van Handel liet weten dat Peking en Washington zaterdag een "constructief" telefoongesprek op hoog niveau hebben gehad over de eerste fase van de handelsdeal.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de plus op 23.416,76 punten. Z Holdings, het voormalige Yahoo Japan, won 1,2 procent en Line klom 2,2 procent. De beide internetbedrijven kondigden formeel aan te gaan fuseren. De chipbedrijven waren eveneens in trek na positieve vooruitzichten van de Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials. Chiptester Advantest steeg 3,7 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 1,8 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger. De Chinese centrale bank verraste beleggers door voor het eerst sinds 2015 de korte rente ofwel de zogenoemde zevendaagse reporente te verlagen met 5 basispunten tot 2,50 procent. Dit zorgde voor speculatie op meer stimuleringsmaatregelen voor de Chinese economie. In Hongkong ging de Hang Seng-index 1 procent vooruit. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent.