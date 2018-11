'Oud-bankier beoogd baas Telecom Italia'

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: telecommunicatie

ROME (AFN/BLOOMBERG) - Bij Telecom Italia komt naar verwacht een oud-bankier aan het roer te staan. Luigi Gubitosi, die eerder werkte voor Merrill Lynch wordt volgens bronnen de opvolger van de eerder weggestuurde Amos Genish. Hij krijgt de voorkeur boven voormalig Fiat Chrysler-manager Alfredo Altavilla.

De machtsstrijd aan de top van Telecom Italia is er vooral één tussen grootaandeelhouder Vivendi aan de ene kant en de activistische investeerder Elliott Management aan de andere kant. Genish werd de laan uitgestuurd, na een strijd over de strategie van het telecombedrijf. Elliott dringt aan op een afsplitsing van een meerderheidsbelang in het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia.

Vivendi-baas Arnaud de Puyfontiane noemde het gedwongen vertrek van Genish, die door Vivendi een jaar geleden naar voren was geschoven, eerder volstrekt belachelijk. Ook het idee van de afsplitsing noemde hij achterlijk.

De tien bestuurders die op de hand zijn van Elliott lijken akkoord te zijn met de benoeming van Gubitosi. Hij moet de steun hebben van minsten acht van de vijftien directieleden.