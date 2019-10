'Tegenvaller bij bouw nieuwe sluis Terneuzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.716 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

TERNEUZEN (AFN) - Bij de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen is sprake van een tegenvaller door bodemverontreiniging. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Het verwijderen van de sterk vervuilde grond vereiste extra werk. Volgens de krant komt die tegenvaller in principe niet voor rekening van de bouwers, waaronder BAM, maar voor die van de opdrachtgever, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet aan de krant weten dat de totale kosten naar verwachting nog wel binnen begroting blijven. En BAM zegt in de krant dat "er geen grond is te veronderstellen dat dit werk een probleemproject zou worden".

Door de bodemverontreiniging kon het voorwerk voor de enorme betonnen sluishoofden later starten dan oorspronkelijk gepland. Ook met andere onderdelen van het project moest stevig in de planning geschoven worden. De opening van de sluis is volgens het FD nog steeds voorzien voor eind 2022, conform de oorspronkelijke planning.