Topman Oracle overleden

REDWOOD SHORES (AFN/BLOOMBERG) - De mede-bestuursvoorzitter van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle, Mark Hurd, is vrijdag overleden. De 62-jarige bestuurder legde vorige maand al zijn functie neer vanwege gezondheidsredenen.

Hurd was een ervaren bestuurder. In het verleden was hij tevens topman van techconcern Hewlett-Packard. Daar vertrok hij in 2010 nadat hij was beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Hij stapte over naar Oracle, waar hij direct een topfunctie kreeg. Later kreeg hij de gedeelde leiding in handen.

Waaraan Hurd precies is overleden, heeft Oracle niet naar buiten gebracht. Zijn taken bij Oracle worden momenteel waargenomen door mede-bestuursvoorzitter Safra Catz en oprichter, technologiedirecteur en toezichthoudend voorzitter Larry Ellison.