AMS blaast bod op Osram nieuw leven in

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse sensormaker AMS heeft zijn bod op verlichtingsbedrijf Osram Licht nieuw leven ingeblazen, door de voorwaarden voor het slagen van de deal te verlagen. Investeerders Bain en Advent hebben daarnaast laten weten af te zien van een bod op Osram. De twee deden de afgelopen tijd een boekenonderzoek bij het Duitse bedrijf.

Een bod van in totaal 4 miljard euro van AMS werd eerder door niet genoeg aandeelhouders van Osram geaccepteerd om de drempel van 62,5 procent te halen. Met 51,6 procent van de aandelen kreeg AMS wel een meerderheid achter zich.

Nu is besloten om de acceptatiedrempel te verlagen naar 55 procent. AMS-topman Alexander Everke stelde tevens in constructief gesprek te zijn met Osram. De Oostenrijkers hopen dat door het afhaken van concurrentie in de strijd om Osram de aandeelhouders van de verlichtingsmaker geneigd zijn om alsnog het bod te accepteren.