'Wall Street gaat vlakke opening tegemoet'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen vrijdag af op een vrijwel vlakke opening. Beleggers op Wall Street verwerken tegenvallende cijfers over de Chinese economie en kwartaalresultaten van bedrijven, waaronder Coca-Cola en American Express. Daarnaast wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen rond de brexit en handel.

De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 6 procent, de traagste groei in bijna dertig jaar. De tweede economie van de wereld ondervindt vooral hinder van de aanhoudende handelsspanningen met de Verenigde Staten.

Coca-Cola staat voorbeurs op winst. De frisdrankproducent blijft profiteren van zijn strategie om meer frisdranken met minder suiker te verkopen, zoals de suikervrije variant Coca-Cola Zero. De omzet over de afgelopen drie maanden steeg met 8 procent tot 9,5 miljard dollar. Coca-Cola is iets positiever geworden over de operationele winst dit jaar.

American Express

American Express lijkt eveneens in de plus te openen. De creditcardmaatschappij overtrof de verwachtingen, geholpen door hogere bestedingen van consumenten. Uitzender ManpowerGroup staat behoorlijk in het rood voor opening na een tegenvallende omzet, onder druk van minder sterke marktomstandigheden in Europa.

Ook de grote oliedienstverlener Schlumberger opende de boeken. Het bedrijf neemt een buitengewone last van 12,7 miljard dollar in verband met een afzwakkende vraag naar zijn oliediensten in Noord-Amerika. Als gevolg van die afboeking werd een nettoverlies geleden van 11,4 miljard dollar, tegen een winst van 644 miljoen dollar een jaar eerder.

Walmart

Supermarktconcern Walmart kan in beweging komen na het nieuws 2,2 miljard dollar af te schrijven rond pensioenverplichtingen bij de Britse dochter ASDA.

Op macro-economisch gebied is de agenda vrij leeg. Kort na opening komt onderzoeksbureau Conference Board met zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,1 procent hoger op 27.025,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij op 2997,95 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 8156,85 punten.