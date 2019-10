Bestedingen klanten goed voor American Express

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - American Express heeft in het derde kwartaal meegelift met de hogere bestedingen van zijn creditcardhouders. Het bedrijf profiteerde van klanten die meer kochten, meer betaalden voor hun creditcard en meer rente afdroegen aan American Express. Ook gaf het meer uit aan marketinginitiatieven gericht op klanten met een speciaal lidmaatschap.

De nettowinst dikte aan tot 1,76 miljard dollar, vergeleken met 1,65 miljard dollar een jaar geleden. De omzet steeg met 8 procent op jaarbasis tot bijna 11 miljard dollar. De resultaten waren beter dan verwacht door kenners.

Volgens topman Stephen Squeri is de prestatie van American Express in het voorbije kwartaal een weerspiegeling van de aanhoudende economische groei. Als kanttekening voegde hij eraan toe dat de economie "met een meer bescheiden tempo" groeit dan vorig jaar. Lasten en wanbetalingen stegen in het afgelopen kwartaal met 8 procent op jaarbasis tot 879 miljoen dollar.