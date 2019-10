Grote afschrijving bij Schlumberger

Gepubliceerd op | Views: 905

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger heeft in het derde kwartaal een grote afschrijving in de boeken gezet. Het bedrijf wijst daarbij op afzwakkende marktomstandigheden, met name bij zijn oliediensten in Noord-Amerika.

De afschrijving bedraagt 12,7 miljard dollar voor belastingen en betreft vooral goodwill en waarde van bezittingen. Als gevolg van die afboeking werd een nettoverlies geleden van 11,4 miljard dollar, tegen een winst van 644 miljoen dollar jaar eerder. Exclusief de buitengewone last bedroeg de winst 596 miljoen dollar. De omzet bleef op jaarbasis stabiel op 8,5 miljard dollar.

Volgens Schlumberger schroeven oliebedrijven op het vasteland van Noord-Amerika hun activiteiten terug en zwakken de prijzen verder af. Er is onzekerheid in de oliemarkt, mede door de aanhoudende handelsspanningen in de wereld, aldus het bedrijf. Het is de eerste kwartaalrapportage van Schlumberger onder leiding van de in augustus aangetreden topman Olivier Le Peuch.