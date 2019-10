Pharming: geen rol onderzoeker in dataroof

Gepubliceerd op | Views: 2.964 | Onderwerpen: biotechnologie

LEIDEN (AFN) - De onderzoeker van Pharming die contact onderhield met een van bedrijfsspionage verdachte oud-medewerker van branchegenoot CSL, heeft volgens de Leidse biotechnoloog niets verkeerd gedaan. Hij is ook nog steeds actief voor het bedrijf. Dat zei topman Sijmen de Vries van Pharming tegen het ANP.

The Sydney Morning Herald schreef deze week dat een voormalige medewerker van CSL, Joe Chiao, 25 gigabyte aan gegevens van zijn werknemer had gestolen voordat hij aan de slag ging voor Pharming. Volgens de Australische krant, die zich baseert op rechtbankdocumenten, wordt een hooggeplaatste onderzoeker van Pharming ervan beschuldigd Chiao te hebben aangemoedigd documenten over specifieke therapieën te bemachtigen.

"Uiteraard is dat niet gebeurd", zei De Vries. Het Nederlandse bedrijf heeft na onderzoek geconcludeerd dat het contact tussen de twee personen puur om een sollicitatieprocedure ging. Chiao is door Pharming op non-actief gesteld sinds zijn reilen en zeilen onder de loep wordt genomen.

Volgens De Vries pleit een recente verklaring van CSL Pharming vrij van betrokkenheid bij de datadiefstal. De Australische onderneming rept daarin van vermoedens dat Chiao de bedoeling had gestolen bedrijfsgeheimen aan zijn nieuwe werkgever over te dragen. "Daar staat dus dat het niet is gebeurd."