Frankrijk brengt loterij FDJ naar de beurs

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Frankrijk wil loterij Française des Jeux (FDJ) naar de beurs in Parijs brengen. Een aanvraag daartoe is onlangs goedgekeurd. De beursgang vult de Franse schatkist aan met naar verwachting zo'n 1,5 miljard euro en is onderdeel van president Emmanuel Macron's plan om de staatsschuld terug te brengen.

De Franse overheid mikt op 21 november voor de beursnotering, zei het hoofd van het agentschap dat de Franse staatsdeelnemingen beheert. Op 6 november wordt de bandbreedte voor de uitgifteprijs bekendgemaakt waarop geïnteresseerde beleggers zich kunnen inschrijven. De beursgang is wel afhankelijk van marktomstandigheden, waarschuwde topvrouw van FDJ Stéphane Pallez. Frankrijk wil zijn aandeel in FDJ afbouwen van 72 procent tot 20 procent.

FDJ stemt uit een staatsloterij opgericht in 1933 die onder meer gewonde veteranen uit de Eerste Wereldoorlog moest helpen. De omzet van FDJ vorig jaar was zo'n 1,8 miljard euro. Onder sportliefhebbers is het bedrijf ook bekend als sponsor van van een wielerploeg.