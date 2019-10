EU-leiders benoemen Lagarde tot ECB-baas

ECB koopt maandelijks staatsobligaties op van de europese landen. De landen zijn zo corrupt dat het geld weer verdwijnt in nietsdoende klimaatmaatregelen of het verzorgen en pamperen van vluchtelingen of oorlogje voeren. 40 miljoentje voor een restauratie ergens in oost europa verdwijnt in zakken van overheid aldaar.



Geld verdwijnt in 1 oogopslag en is niet gebruikt voor structurele verandering.



Pensioenfondsen doen niks want ze mogen nml geen obligaties kopen die een bepaalde rating hebben. Gelukkig maar.

Pensioenfondsen stoppen al hun vermogen in vastgoed en triple AAA stukken.

20 miljard van ECB gaat de economie niet in en pensioenfondsen zien niks van de 20 miljard.



We krijgen geld tegen 0% en de burger/bedrijven mogen het niet lenen.



Overheden krijgen wel het geld door staatsobligaties te verkopen aan ECB en banken kunnen deze slecht renderende stukken uit de balans halen.

Balansen bij banken zijn opgeschoond en overheden blijven puinhoop maken. Begrotings tekort, passiviteit, brexit oorlog, klimaat oorlog, handelsoorlog.

Ze zijn bezig om 20 miljard rond te delen want al die vergaderingen en reisjes en onderzoeken kosten geld.



Als men denkt dat pensioenfonds beheerder single "B" land/bedrijf obligaties kopen, dan hebben jullie het mis.



Pensioenfondsen hebben idd geld zat omdat wij NL zo dom zijn om flink belastingen af te dragen en premies afdragen voor pensioenen, maar de overheid speelt jarenlang als Sinterklaas en willen het systeem niet veranderen.

(Wachtgeld regeling, uitkeringen aan mensen die ergens anders wonen dan in NL, enz... blijft maar doorgaan)



NL is sinds de Euro in problemen geraakt, mede dankzij de zuid europese landen en door het populisme in DenHaag over de Euro.



Als je bedenkt dat schuld van de Spanjaarden deels veroorzaakt wordt door de spaanse voetbal clubs, dan weten wij ook dat ECB en overheden absoluut niet bezig zn om probleem op te lossen. Zijn de voetbalclubs onder curatele gesteld ? Ook zij worden gepamperd en onderhouden door de regering.



Pensioenfondsen staan hier buiten. Ze zijn de enige beheerder die echt op onze centjes letten en niet de overheid of EU of ECB.



Indexering, reken rente... NL overheid is bezig om jarenlang de burger uit te knijpen.

Dat belastingdienst gelijk krijgt met 4% rendement, verteld genoeg dat overheden, justities, rechterlijke macht, belastingdienst niet meer objectief opereren, maar elkaar het hand boven hoofd houden.



De burger is sinds de EURO verslachtofferd.

Pensioenen zal worden overgeheveld aan EU omdat de overheid controle heeft over hoe zij het willen. Terecht of onterecht. Dat is niet van belang. De burger en pensioen moet schikken.



Ben daarom zo blij dat de boeren opkomen voor hun belang, maar helaas wederom politiek heeft maling aan de burger want hun eigen gouden kasteeltje en Brussel is heilig en laten de boeren in de kou.



De pensioen gerechtigde zouden in opstand moeten komen, maar dat gaat nooit gebeuren, zelfs niet als 1300 miljard verdwijnt naar Brussel.

Ligt niet aan zuideuropese landen, maar de laksheid van NL burger om te willen veranderen.