'Minimale verbetering resultaten Randstad'

Gepubliceerd op | Views: 617 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Randstad heeft in het derde kwartaal naar verwachting zijn resultaten iets verbeterd in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat voorspellen analisten in een consensus die het uitzendconcern zelf heeft samengesteld. Randstad maakt dinsdag voorbeurs zijn kwartaalcijfers bekend.

De aandacht bij de kwartaalupdate gaat uit naar de groeivooruitzichten en tanende winstgevendheid, aldus kenners bij Bloomberg Intelligence. Volgens de consensus komt de kwartaalomzet uit op afgerond 6 miljard euro, wat een groei van 0,3 procent betekent. De brutowinst loopt licht op tot 1,2 miljard euro. De brutowinstmarge ramen de marktvorsers op 19,9 procent.

De omzetgroei per werkdag, een belangrijke maatstaf voor Randstad, blijft in het derde kwartaal krimpen. Deze komt volgens de ondervraagde analisten uit op min 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, dezelfde terugval als in het voorgaande kwartaal. In het cijfer over het derde kwartaal zit wel een eenmalig positief kalendereffect van 0,9 procent, zei Randstad bij de vorige kwartaalupdate.

Slechtere marktomstandigheden

De marktomstandigheden die al het hele jaar uitdagend waren voor uitzendbureaus verslechteren waarschijnlijk nog verder, schreven marktvorsers bij Deutsche Bank eerder. Zij wezen naar een zwakke reeks inkoopmanagerscijfers in de eurozone, in het bijzonder in Duitsland. Ook een scherpe krimp in het aantal vaste contracten in Frankrijk is een slecht teken. Detacheerder PageGroup kwam afgelopen week al met winstwaarschuwing vanwege de verslechterende economische omstandigheden.

De resultaten van Randstad in het tweede kwartaal werden hard geraakt door een omzetterugval in Duitsland. De uitzender zag zich mede daardoor genoodzaakt een tijdelijke regeling met de Duitse overheid te treffen om circa 2000 medewerkers in het land binnenboord te houden. De vraag naar uitzendkrachten daalde vooral vanwege de malaise in de Duitse auto-industrie.