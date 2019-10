ACM: Dominant KPN dwarsboomt aanleg glasvezel

Maar ze hebben wel gelijk in dit geval. Bij ons op het industrieterrein hadden wij ADSL met 8 mbit down en 1 mbit up. Glasvezel was mogelijk. Koste EUR 1.000 voor aanleggen en circa EUR 500 per maand voor 100 mbit of ca. EUR 200 per maand voor 10 mbit.



Toen wilde Onefiber collectief glas aanleggen en Ziggo wilde collectief kabel aanleggen.



Prompt heeft KPN VDSL aangelegd. Nu kan ik met VDSL 72 mbit halen wat voor mij genoeg is.



Anders was ik zeker overgestapt.