ACM: Dominant KPN dwarsboomt aanleg glasvezel

AMSTERDAM (AFN) - KPN dwarsboomt de aanleg van glasvezelnetwerken door gebruik te maken van zijn dominante positie. Dat stelt Autoriteit Markt & Consument (ACM) op basis van een marktstudie. Volgens de toezichthouder houdt KPN zijn concurrenten opzettelijk klein en dat zet een rem op de verdere uitrol van glasvezelnetwerken.

KPN heeft een uitgebreid netwerk van koperleidingen voor telefonie en internet. Als bedrijven glasvezel willen aanleggen in een voor KPN aantrekkelijk gebied, doet het telecombedrijf voorstellen aan zijn klanten om ze te weerhouden naar glasvezel over te stappen.

Indien de concurrenten toch doorzetten, kiest KPN er soms voor om glasvezel aan te gaan leggen in een klein deel van datzelfde gebied. Vaak is dat een deel dat goedkoper aan te sluiten is, bijvoorbeeld de dorpskern in een plattelandsgemeente. Daardoor wordt het project voor de concurrenten vaak onhaalbaar en trekken ze zich terug. KPN zet er vervolgens geen haast achter om dat gebied van glasvezel te voorzien, stelde de mededingingswaakhond.