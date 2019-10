BAM herfinanciert treintunnel Liefkenshoek

Gepubliceerd op | Views: 299

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een schuld van 580 miljoen euro voor de Liefkenshoek-treintunnel geherfinancierd. Dat deed de bouwer namens een consortium met pensioenuitvoerder PGGM. Ook bijbehorende renteswaps werden vernieuwd.

De oorspronkelijke lening voor de tunnel werd in 2008 afgesloten toen de financiële crisis net was begonnen. De nieuwe financiering loopt tot het einde van de concessie in 2051.