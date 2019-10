ABN AMRO vindt nieuwe hoofdeconoom

Gepubliceerd op | Views: 806 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft Sandra Phlippen benoemd tot de nieuwe hoofdeconoom van de bank. Ze wordt per 1 december de nieuwe eindverantwoordelijke van de economische denktank. Ze is daarmee de opvolger van Han de Jong, die na veertien jaar afzwaait.

Ver hoefde ABN AMRO niet te zoeken om een nieuwe hoofdeconoom te vinden. Phlippen was binnen het economisch bureau van de bank al Hoofd Nederland. Daarnaast werkt ze als universitair docent aan de Erasmus School of Economics. Eerder was ze chef economie van het AD, waar ze momenteel nog columns voor schrijft.

Volgens ABN AMRO is Phlippen een "een energieke en gepassioneerd econome". "Ze staat bekend om haar innovatieve ideeën en haar vermogen om complexe economische vraagstukken naar de praktijk van alledag te vertalen", zo omschrijft het bedrijf haar.