Accsys vindt opvolger voor afzwaaiende topman

AMSTERDAM (AFN) - Houtveredelaar Accsys Technologies heeft Robert Harris benoemd tot nieuwe topman van het bedrijf. De 55-jarige veteraan uit de chemicaliën- en olie-industrie is de opvolger van Paul Clegg, die afgelopen zomer zijn vertrek aankondigde. Harris treedt op 20 november aan.

Harris komt over van Eco-Bat Technologies, een bedrijf dat zich onder andere toelegt op recycling van accu's. Eerder in zijn loopbaan werkte hij voor olieconcerns ExxonMobil en BP. Bij dat laatste bedrijf was hij verantwoordelijk voor het onderdeel dat chemicaliën voor houtbewerking ontwikkelde.

In juni werd bekend dat Accsys op zoek moest naar een nieuwe topman. Clegg kondigde aan na tien jaar te vertrekken bij het bedrijf. Hij verklaarde dat Accsys een nieuwe eindverantwoordelijke nodig had voor de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf.